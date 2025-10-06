Arda Guler è esploso al Real Madrid, grazie a Xabi Alonso. E Kroos aveva previsto tutto

"Adesso non lo so, voglio solo giocare. Xabi (Alonso, ndr) mi chiede di impegnarmi molto, di gestire e migliorare la squadra... Ora sono più felice". In fin dei conti da quando è arrivato al Real Madrid, Arda Guler ha dovuto pazientare per il suo momento e altrettanto per ritagliarsi uno spazio nell'undici titolare. Ma nell'intervista rilasciata a MARCA il centrocampista turco di 20 anni ha confidato di aver trovato in Xabi Alonso la fiducia e gli strumenti ideali per esprimersi appieno.

E nemmeno a farlo apposta, un certo Toni Kroos aveva previsto tutto quando ancora giocava sotto Carlo Ancelotti e al fianco di un "neonato" Arda Güler in maglia blanca: "È uno di quei talenti che si chiedono: 'Come si fa questo?'. Vuole risposte e consigli. Molti giocatori di 18 anni pensano già di essere forti e di non aver bisogno di suggerimenti. Ma lui ha quella mentalità di chi vuole imparare", spiegava la leggenda tedesca qualche anno fa.

Titolare in 13 delle sue prime 15 partite, l'ex Fenerbahce ha già totalizzato 4 gol e 6 assist. E Xabi Alonso ha evidenziato i suoi progressi: "Ha molte qualità, è un giocatore eccezionale. Ha un repertorio di passaggi molto ampio, giochiamo meglio con lui, ma deve ancora sviluppare il suo gioco". Insomma, ci sono altri margini di crescita per un talento che in Casa Blanca hanno appena iniziato ad apprezzare davvero. Molto grazie al nuovo allenatore delle merengues.