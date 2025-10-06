Rangnick non sa stare lontano dall'Austria: torna in campo con tutore e golf cart

L'Austria ritrova la sua guida. Solo giovedì scorso infatti il CT Ralf Rangnick è stato dimesso dall’ospedale di Murnau, in Baviera. I suoi persistenti problemi al piede destro lo avevano costretto nuovamente a un intervento chirurgico, ma nella giornata di oggi il tecnico di 67 anni si è presentato in forma in tempo per l'inizio del ritiro della Nazionale a Vienna.

L'ingresso "trionfale"

Nel pomeriggio, al campo d’allenamento nel Prater, Rangnick è arrivato a bordo di un golf cart verde con il logo del Rapid Vienna, stando a quanto riferito da Heute. E con il piede destro, ancora malconcio, sostenuto da un tutore. A dimostrazione di quanta passione lo smuova e lo porti a seguire gli allenamenti dei suoi giocatori a bordo campo, pur sempre con un sostegno adeguato per muoversi.

Déjà vu

Già a settembre il CT dell'Austria aveva affrontato l’ultimo doppio impegno con la Nazionale tra dolori e limitazioni. Anche durante il ritiro aveva usato un golf cart per muoversi. In Bosnia aveva fatto scalpore arrivando nella sua zona tecnica in e-bike, attraversando il campo per rientrare negli spogliatoi, regalando immagini virali sul web. Purtroppo il guaio alla caviglia si è protratto oltre i tempi previsti e secondo il quotidiano austriaco il 67enne avrebbe contratto un'infezione ospedaliera in seguito all'intervento. Conseguenze ovvie: un lungo processo di guarigione con numerose ricadute e ulteriori interventi chirurgici.

L'elenco completo dei 24 convocati

Portieri: Patrick Pentz (Bröndby), Nikolas Polster (Pellets Wac), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg).

Difensori: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brema), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Magonza), Stefan Posch (Como), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlino).

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (Lipsia), Florian Grillitsch (Braga), Marco Grüll (Werder Brema), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema), Alessandro Schöpf (Rz Pellets Wac), Nicolas Seiwald (Lipsia), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Attaccanti: Marko Arnautovic (Stella Rossa), Raul Florucz (Royale Union SG), Michael Gregoritsch (Bröndby), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Vienna).