Odegaard, che guaio: infortunio ai legamenti. Il CT della Norvegia: "Per lui e l'Arsenal è dura"

"Martin Odegaard è stato ritirato dalla nazionale norvegese per le loro prossime partite contro Israele e Nuova Zelanda dopo aver subito un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante il primo tempo della vittoria di sabato contro il West Ham United. Martin continuerà ad essere valutato e trattato dal nostro team medico presso il Sobha Realty Training Centre durante la pausa internazionale, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile". Con questo comunicato la Norvegia ha annunciato nelle ultime ore il grave infortunio riportato da Martin Odegaard, centrocampista dell'Arsenal, in occasione dell'ultimo impegno con i Gunners in Premier League.

"Perdiamo il nostro portavoce, ma dobbiamo conviverci. Fa parte del gioco", ha detto il commissario tecnico Stale Solbakken in conferenza stampa oggi in vista degli impegni contro Israele e Nuova Zelanda. "Ovviamente ti arrabbi e ti dispiace. Ma poi entri subito in modalità risolutiva, pensi a soluzioni e resti costruttivo. Lo siamo stati anche l’ultima volta che è mancato, e dobbiamo esserlo di nuovo ora. Ce la siamo cavata anche senza di lui in passato, abbiamo premuto alcuni tasti, e dobbiamo farlo di nuovo ora".

Ancora non sono noti i tempi di stop forzato, per Odegaard però è un duro colpo: "Ovviamente anche lui è molto dispiaciuto. È la terza volta in pochissimo tempo. È chiaro che per lui è dura. È dura anche per l’Arsenal. Lui è una figura centrale sia per noi che per loro, è il nostro capitano. È ovvio che si tratta di un grande passo indietro per entrambi. Di sicuro sta attraversando un momento difficile, ma questo è il calcio. Tornerà in campo. E tornerà più forte di prima".