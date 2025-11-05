PSG, Kvara deluso dopo la sconfitta col Bayern: "Dembele e Hakimi sono fondamentali..."
Il Paris Saint-Germain ha vissuto una serata amara al Parc des Princes, sconfitto 2-1 dal Bayern Monaco nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Tra i più delusi c'è Khvicha Kvaratskhelia, che nel post-partita ha analizzato con lucidità la prestazione dei parigini e le difficoltà del momento, aggravate dagli infortuni di Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi: "È complicato quando perdi giocatori di questo livello. Sono fondamentali per noi, lo sapete tutti. Ma questo è il calcio: dobbiamo sperare che si riprendano presto e tornino ancora più forti", ha dichiarato il georgiano in zona mista.
Sincero nell’autocritica, Kvaratskhelia ha riconosciuto la superiorità del Bayern: "È stata una partita difficile, l’inizio è stato pessimo da parte nostra. Abbiamo concesso due gol su errori evitabili. Dobbiamo analizzarli e migliorare subito, perché a questo livello non puoi permetterti distrazioni". Il numero 77 del PSG ha però chiuso con una nota di determinazione, invitando la squadra a reagire: "In questo periodo giochiamo ogni tre giorni, bisogna rialzarsi in fretta. Anche con piccoli dolori dobbiamo stringere i denti. È il nostro mestiere, non abbiamo scelta".
Il prossimo banco di prova sarà domenica, sul campo del Lione, dove il PSG dovrà dimostrare di saper ripartire dopo un k.o. pesante.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.