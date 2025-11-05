PSG, Kvara deluso dopo la sconfitta col Bayern: "Dembele e Hakimi sono fondamentali..."

Il Paris Saint-Germain ha vissuto una serata amara al Parc des Princes, sconfitto 2-1 dal Bayern Monaco nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Tra i più delusi c'è Khvicha Kvaratskhelia, che nel post-partita ha analizzato con lucidità la prestazione dei parigini e le difficoltà del momento, aggravate dagli infortuni di Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi: "È complicato quando perdi giocatori di questo livello. Sono fondamentali per noi, lo sapete tutti. Ma questo è il calcio: dobbiamo sperare che si riprendano presto e tornino ancora più forti", ha dichiarato il georgiano in zona mista.

Sincero nell’autocritica, Kvaratskhelia ha riconosciuto la superiorità del Bayern: "È stata una partita difficile, l’inizio è stato pessimo da parte nostra. Abbiamo concesso due gol su errori evitabili. Dobbiamo analizzarli e migliorare subito, perché a questo livello non puoi permetterti distrazioni". Il numero 77 del PSG ha però chiuso con una nota di determinazione, invitando la squadra a reagire: "In questo periodo giochiamo ogni tre giorni, bisogna rialzarsi in fretta. Anche con piccoli dolori dobbiamo stringere i denti. È il nostro mestiere, non abbiamo scelta".

Il prossimo banco di prova sarà domenica, sul campo del Lione, dove il PSG dovrà dimostrare di saper ripartire dopo un k.o. pesante.