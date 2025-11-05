Svizzera, Yakin convoca 3 italiani ma non Okafor: "Deve capire il suo ruolo nel gruppo"

Christian Fassnacht torna a vestire la maglia della nazionale svizzera. Il 31enne è stato convocato da Murat Yakin per le decisive sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026. Un ritorno inatteso, considerando che l’ultima presenza dell’esterno dello Young Boys risaliva a oltre due anni e mezzo fa e che il club bernese sta attraversando un periodo poco brillante.

"Conosce bene il suo ruolo", ha spiegato Yakin, motivando così la scelta. Un messaggio indiretto a chi, come Noah Okafor, resta ancora escluso: "Deve ancora capire la sua posizione nel gruppo, ma resta sotto osservazione", ha precisato il tecnico. Durante la conferenza stampa, Yakin ha anche scherzato su Fassnacht: "Gli ho detto di cambiare la foto profilo: sei ancora in luna di miele?". Un riferimento ironico al fatto che nel 2023 il giocatore aveva rinunciato alla convocazione per sposarsi.

Nel frattempo, la Svizzera dovrà fare a meno degli infortunati Remo Freuler e Denis Zakaria, ma ritrova Michel Aebischer, tornato in forma.

La situazione nel girone è chiara: una vittoria sabato prossimo a Ginevra contro la Svezia renderebbe praticamente certa la qualificazione al Mondiale. Una sconfitta, invece, aprirebbe la strada a un possibile "dentro o fuori" tre giorni dopo in Kosovo.

Convocati

Portieri: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo

Difensori: Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Silvan Widmer, Miro Muheim, Adrian Bajrami, Aurele Amenda, Luca Jaquez, Isaac Schmidt

Centrocampisti: Granit Xhaka, Djibril Sow, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Christian Fassnacht, Johan Manzambi, Michel Aebischer, Simon Sohm

Attaccanti: Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Cedric Itten, Andi Zeqiri