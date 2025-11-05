Luis Diaz rompe il silenzio: "Serata emozionante. Auguro ad Hakimi un pronto rientro"

Ieri sera, Luis Díaz è stato protagonista assoluto al Parc des Princes, firmando una doppietta nella vittoria per 2-1 del Bayern Monaco contro il PSG in Champions League. Ma la serata del colombiano si è trasformata in incubo poco prima dell’intervallo: è stato espulso per un durissimo intervento su Achraf Hakimi, costretto a lasciare il campo in lacrime. Da quel momento, l’attaccante bavarese è diventato il bersaglio di una valanga di critiche e insulti sui social, nonostante il sostegno pubblico del suo club.

L'ex Liverpool, rimasto in silenzio dopo la partita, ha finalmente rotto il silenzio con un messaggio pubblicato su Instagram: "È stata una notte piena di emozioni. Il calcio ci ricorda sempre che in 90 minuti può succedere di tutto, il meglio e il peggio. Sono triste di non aver potuto finire la partita con i miei compagni, ma orgoglioso del loro incredibile impegno. Auguro ad Hakimi un pronto ritorno in campo".

Parole distensive che arrivano mentre il difensore marocchino attende gli esami medici decisivi previsti in giornata, dai quali si capirà la reale entità del problema alla caviglia e la durata della sua assenza. In Francia e in Marocco cresce l’attesa e la preoccupazione, a poche settimane dalla Coppa d’Africa che la nazionale di Regragui ospiterà in casa.