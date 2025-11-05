Bellingham: "Non possiamo permettere che questa sconfitta rovini il nostro momento"

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool nella quarta giornata della fase campionato di Champions League, Jude Bellingham ha commentato con grande maturità la prestazione del Real Madrid, riconoscendo i meriti degli avversari ma invitando la squadra a non perdere fiducia: "Credo che il risultato rifletta ciò che si è visto in campo. Nel primo tempo abbiamo controllato bene la partita, ma nella ripresa loro hanno creato più occasioni e non abbiamo difeso con la stessa attenzione sulle palle inattive. Dopo il loro gol abbiamo cercato di forzare, perdendo troppi palloni e concedendo spazi che ci hanno reso vulnerabili. L’anno scorso stavamo molto peggio di adesso, quindi non possiamo permettere che questa sconfitta rovini il buon momento che stiamo attraversando".

Sui fischi a Trent Alexander-Arnold: "Li ho sentiti, ma sono cose che possono succedere nel calcio. I tifosi hanno voluto esprimere come si sentivano, magari anche per cercare di distrarlo, ma sanno perfettamente cosa significa il club per lui. Quando ha lasciato la Premier, gli avevano dedicato un grande saluto. È una di quelle situazioni che fanno parte del gioco".

Nonostante la delusione, le parole di Bellingham riflettono la mentalità del Real Madrid: autocritica, equilibrio e la voglia immediata di reagire. I Blancos restano pienamente in corsa per gli ottavi, ma ad Anfield hanno trovato un Liverpool più cinico e compatto.