L'Eintracht ritrova Collins: la rinascita del difensore col Napoli dopo settimane difficili

C’è voluto un po’ di tempo, ma Nnamdi Collins è tornato. Il pareggio a reti bianche ottenuto dall'Eintracht Francoforte sul campo del Napoli non ha rappresentato solo la prova che i tedeschi possono competere con le grandi d’Europa, ma anche la rinascita del difensore 21enne, finalmente di nuovo protagonista.

Dopo sei partite d’assenza dall’undici titolare - l'ultima volta nell'1-5 contro l’Atletico Madrid - Collins è tornato dal primo minuto e ha ritrovato fiducia e brillantezza col passare dei minuti. Il tecnico Dino Toppmoller non ha nascosto la propria soddisfazione: "Sono molto felice di aver ritrovato Nnamdi. Ha dimostrato di poter essere un giocatore fondamentale per noi".

Il momento simbolico è arrivato al 55’: in piena corsa, Collins ha intercettato acrobaticamente un passaggio di Anguissa diretto a Elmas, che sarebbe rimasto solo davanti al portiere. Un intervento spettacolare, da leader ritrovato. Il direttore sportivo Markus Krösche ha sottolineato il percorso del giovane difensore: "Ha vissuto un periodo difficile, soprattutto dopo la nazionale. Ma adesso è di nuovo fresco, ha superato la fase complicata".

Collins, infatti, aveva perso fiducia dopo il deludente debutto con la Germania (0-2 in Slovacchia) e la conseguente esclusione dai titolari a Francoforte. Toppmöller ha preferito proteggerlo, lasciandolo fuori per consentirgli di ritrovare serenità. Una scelta vincente: Collins ha reagito con maturità e ora sembra pronto a tornare il pilastro difensivo che l’Eintracht aspettava.