Svezia, i primi convocati di Potter: due assenze pesanti, sorprese dall’Allsvenskan

Il nuovo commissario tecnico della Svezia, Graham Potter, ha presentato la sua prima lista di convocati, introducendo alcune sorprese provenienti dall’Allsvenskan. Nomi inediti come Taha Ali (Malmö FF), Gustav Lundgren (Gais) e Besfort Zeneli (Elfsborg) trovano spazio tra i 26 selezionati, dopo essere rimasti fuori durante la gestione di Jon Dahl Tomasson.

Il caso più sorprendente è quello di Gustav Lundgren, che riceve la prima chiamata in nazionale a 30 anni. Il centrocampista ha appreso la notizia durante un allenamento, restando incredulo: "Non sapevo nulla. Non so ancora se crederci o se qualcuno mi stia prendendo in giro", ha raccontato ad Aftonbladet. Potter ha definito la convocazione "una bella storia", spiegando di aver provato a contattarlo senza successo: "Avevo una chiamata persa, ma non riconoscevo il numero e ho pensato fosse un call-center", ha scherzato Lundgren.

Restano fuori Anton Salétros (AIK), titolare con Tomasson, e il portiere Robin Olsen, che aveva già scelto di non giocare nelle ultime gare del danese. In attacco mancheranno Dejan Kulusevski e Viktor Gyökeres, entrambi infortunati, mentre Alexander Isak (Liverpool) è convocato ma non ancora al 100%. La nazionale si radunerà lunedì e affronterà la Svizzera a Ginevra (15 novembre) e la Slovenia a Solna (18 novembre) nelle ultime due gare di qualificazione ai Mondiali. Nonostante un avvio disastroso, con un solo punto in quattro partite, la Svezia resta in corsa per i playoff di marzo, grazie al precedente successo in Nations League.

Portieri: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström

Difensori: Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Carl Starfelt, Victor Nilsson Lindelöf, Ken Sema, Daniel Svensson, Gustaf Lagerbielke

Centrocampisti/Attaccanti: Taha Ali, Yasin Ayari, Roony Bardghji, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Jesper Karlström, Hugo Larsson, Isac Lidberg, Gustav Lundgren, Benjamin Nygren, Alexander Isak, Lucas Bergvall, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli