Caso Verissimo, il Porto contrattacca: "Simbolo dei problemi del calcio portoghese"

Il Porto non è rimasto in silenzio dopo le pesanti accuse dell’arbitro Fábio Veríssimo, che aveva denunciato presunte pressioni durante l’intervallo della sfida contro il Braga. In un comunicato ufficiale dai toni durissimi, il club di Do Dragão ha scelto di contrattaccare frontalmente, accusando lo stesso direttore di gara di aver minacciato dirigenti portisti in occasione di un precedente match contro l’Arouca.

Secondo la nota pubblicata dalla società, Veríssimo non solo avrebbe tenuto un comportamento intimidatorio, ma rappresenterebbe "un simbolo dei gravi problemi che affliggono l’arbitraggio portoghese". Il Porto denuncia inoltre una serie di episodi in cui, a suo dire, i rivali diretti sarebbero stati favoriti, parlando apertamente di un sistema che cerca di "nascondere gli errori arbitrali" a danno dei biancoblù. Il club ritiene che la controversa espulsione di alcuni membri della panchina durante la gara con il Braga sia stata una vendetta personale di Veríssimo, in risposta alle critiche ricevute nelle settimane precedenti.

Questa presa di posizione aggrava ulteriormente un clima già incandescente nel calcio lusitano, dove il rapporto tra il Porto e la classe arbitrale è da anni segnato da polemiche e sospetti. Mentre la Federcalcio portoghese (FPF) valuta se aprire un’inchiesta ufficiale sul caso, il Porto continua a difendere con forza la propria reputazione, accusando l’arbitro di "manipolare la narrativa" per nascondere le vere distorsioni del sistema arbitrale nazionale.