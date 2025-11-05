Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lewandowski: "Con Yamal non parlo da tempo". Distacco o gesto di protezione?

Lewandowski: "Con Yamal non parlo da tempo". Distacco o gesto di protezione?TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:42Calcio estero
Michele Pavese

Le parole pronunciate ieri in conferenza da Robert Lewandowski su Lamine Yamal hanno sorpreso molti, ma potrebbero nascondere più di quanto appaia. Interrogato sul giovane talento del Barcellona, il centravanti polacco ha scelto una linea di massima prudenza: "Non parlo con lui da tempo, e non voglio parlare di lui. Ha bisogno di tranquillità. Io parlo di me stesso".

Una dichiarazione che, a prima vista, suona come una presa di distanza. Tuttavia, sono in tanti a leggere un gesto di protezione più che di rottura. Lewandowski, esperto e carismatico, sa quanto la pressione possa pesare su un diciottenne già sotto i riflettori del mondo intero. In un momento in cui Yamal è al centro delle critiche per il suo comportamento e le sue distrazioni extra calcistiche - temi che hanno irritato anche l’allenatore Hansi Flick - il polacco potrebbe aver scelto di non alimentare il clamore mediatico. Più che un rimprovero, il suo silenzio sarebbe dunque un invito alla discrezione, un modo per allontanare le telecamere da un ragazzo che deve ancora crescere, fisicamente e mentalmente. Flick, da parte sua, continua a chiedere disciplina e equilibrio, ma anche lui è consapevole che il futuro del Barça passa dai piedi del giovane numero 10.

In un ambiente già sotto tensione, Lewandowski avrebbe quindi scelto la via più saggia: parlare poco.

Articoli correlati
Il CIES stila la classifica dei teenager più costosi del mondo: guida Yamal, Camarda... Il CIES stila la classifica dei teenager più costosi del mondo: guida Yamal, Camarda primo italiano
Barcellona preoccupato per Yamal: pubalgia e rischio stop per il gioiello blaugrana... Barcellona preoccupato per Yamal: pubalgia e rischio stop per il gioiello blaugrana
Yamal torna a segnare, la stampa spagnola: "Non riesce ancora a incidere per davvero"... Yamal torna a segnare, la stampa spagnola: "Non riesce ancora a incidere per davvero"
Altre notizie Calcio estero
Bale: "Al Real serve un vero n°9. A volte complicano troppo la giocata, manca un... Bale: "Al Real serve un vero n°9. A volte complicano troppo la giocata, manca un riferimento"
Finlandia, 3 "italiani" convocati. La leggenda Pukki annuncia l'addio: "È il momento... Finlandia, 3 "italiani" convocati. La leggenda Pukki annuncia l'addio: "È il momento giusto"
Bufera anche su Upamecano: con Hakimi a terra, il francese ride e fa il gesto del... Bufera anche su Upamecano: con Hakimi a terra, il francese ride e fa il gesto del pianto
L'Arsenal di Arteta è una macchina perfetta: otto vittorie consecutive senza subire... L'Arsenal di Arteta è una macchina perfetta: otto vittorie consecutive senza subire gol
In Marocco tutti preoccupati per Hakimi: "Serata da incubo, nazione con il fiato... In Marocco tutti preoccupati per Hakimi: "Serata da incubo, nazione con il fiato sospeso"
L'Eintracht ritrova Collins: la rinascita del difensore col Napoli dopo settimane... L'Eintracht ritrova Collins: la rinascita del difensore col Napoli dopo settimane difficili
Lewandowski: "Con Yamal non parlo da tempo". Distacco o gesto di protezione? Lewandowski: "Con Yamal non parlo da tempo". Distacco o gesto di protezione?
Bellingham: "Non possiamo permettere che questa sconfitta rovini il nostro momento"... Bellingham: "Non possiamo permettere che questa sconfitta rovini il nostro momento"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
3 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
5 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.1 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.2 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.3 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.4 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.5 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.6 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.7 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, dovevi vincere. E si deve puntare su Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.2 Impallomeni: "Juve, Koopmeiners 60 milioni per fare la differenza in difesa?"
Immagine news Altre Notizie n.3 Paganini: "Atalanta, ambiente non idilliaco. Occhio a Motta. E a Firenze..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ecco "Azzurra", la nuova maglia della Nazionale: richiama Impero Romano e Mondiale 2006
Immagine news Serie A n.2 Amiri da obiettivo ad avversario della Fiorentina col Mainz: "Ora non ha senso parlarne..."
Immagine news Serie A n.3 San Siro passa a Inter e Milan per essere demolito: ora il nuovo stadio, il cronoprogramma
Immagine news Serie A n.4 Napoli, di McTominay il 'gol del mese' di ottobre: è il tiro del successo contro l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Under 15, Candreva entra nello staff: affiancherà Redolfi come assistente di Battisti
Immagine news Serie A n.6 Cristiano Lucarelli sull'addio tra Fiorentina e Pioli: "A volte nel calcio uno più uno non fa due"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Verreth racconta il suo dramma: "Non è stato facile. Qui ho trovato una famiglia"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, buone notizie per Patierno: ok dei medici, l’attaccante torna ad allenarsi
Immagine news Serie B n.4 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Immagine news Serie B n.5 Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.2 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, clamoroso Delio Rossi: si è dimesso. Parti a lavoro per la risoluzione
Immagine news Serie C n.4 Alcione Milano, Zamparo: "Società ambiziosa. Potremmo essere la nuova Feralpisalò"
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Stante: "Ho imparato tanto da Chivu. Voglio arrivare in alto"
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?