Lewandowski: "Con Yamal non parlo da tempo". Distacco o gesto di protezione?

Le parole pronunciate ieri in conferenza da Robert Lewandowski su Lamine Yamal hanno sorpreso molti, ma potrebbero nascondere più di quanto appaia. Interrogato sul giovane talento del Barcellona, il centravanti polacco ha scelto una linea di massima prudenza: "Non parlo con lui da tempo, e non voglio parlare di lui. Ha bisogno di tranquillità. Io parlo di me stesso".

Una dichiarazione che, a prima vista, suona come una presa di distanza. Tuttavia, sono in tanti a leggere un gesto di protezione più che di rottura. Lewandowski, esperto e carismatico, sa quanto la pressione possa pesare su un diciottenne già sotto i riflettori del mondo intero. In un momento in cui Yamal è al centro delle critiche per il suo comportamento e le sue distrazioni extra calcistiche - temi che hanno irritato anche l’allenatore Hansi Flick - il polacco potrebbe aver scelto di non alimentare il clamore mediatico. Più che un rimprovero, il suo silenzio sarebbe dunque un invito alla discrezione, un modo per allontanare le telecamere da un ragazzo che deve ancora crescere, fisicamente e mentalmente. Flick, da parte sua, continua a chiedere disciplina e equilibrio, ma anche lui è consapevole che il futuro del Barça passa dai piedi del giovane numero 10.

In un ambiente già sotto tensione, Lewandowski avrebbe quindi scelto la via più saggia: parlare poco.