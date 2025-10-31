Kvaratskhelia poteva giocare in Ligue 1 già prima del PSG: retroscena sul Nizza

Prima di diventare una stella internazionale e conquistare la Champions League con il Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia era stato a un passo dal campionato francese e dal vestire la maglia del Nizza. A rivelarlo è L’Equipe, che ha ricostruito un interessante retroscena di mercato risalente alla stagione 2021-2022. All’epoca, il talento georgiano – appena ventenne e protagonista con il Rubin Kazan – aveva già attirato le attenzioni degli osservatori del club francese, rimasti impressionati dalla sua tecnica, dalla visione di gioco e dalla personalità mostrata in campo.

Il trasferimento, però, non si concretizzò mai a causa di una serie di ostacoli: complicazioni amministrative, la mediazione di un agente non affiliato alla Federazione francese (FFF) e le richieste economiche considerate troppo elevate. Proprio in quel momento si inserì il Napoli, che nell’estate del 2022 chiuse l’operazione per circa 10 milioni di euro, realizzando uno dei migliori affari degli ultimi anni.

A Napoli Kvaratskhelia esplose definitivamente nella stagione 2022-2023 con 14 gol e 14 assist, contribuendo in modo decisivo allo scudetto e proiettandosi nell’élite del calcio europeo. Oggi, da protagonista del PSG, il fantasista georgiano si prepara a sfidare proprio il Nizza al Parco dei Principi, in una partita che avrà il sapore di un curioso incrocio con il destino.