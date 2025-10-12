Mbappé: "Niente paragoni con Ronaldo, lui col Real Madrid ha segnato tanto per 9 anni"

Kylian Mbappé ha dimostrato rapidità di adattamento e una capacità realizzativa eccezionale anche al Real Madrid. In questa stagione, fin qui, Mbappé ha già segnato 15 gol e fornito due assist in 13 partite in tutte le competizioni, eguagliando in appena 69 match il bottino iniziale di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid: 58 gol e sette assist. Tuttavia, il 26enne minimizza i paragoni con il portoghese, sottolineando le differenze di percorso: “Gli stessi gol di Cristiano? Lui li ha fatti per nove anni, io solo da un anno e mezzo”, ha dichiarato a Movistar+ nel programma Universo Valdano.

Mbappé ha poi espresso tutta la sua ammirazione per Ronaldo: “Cristiano è sempre stato un modello, un esempio per me. A Madrid è il numero uno, un punto di riferimento. La gente continua a sognare parlando di lui. Ma io voglio tracciare la mia strada e fare qualcosa di storico con il Real Madrid”.

L’attaccante ha anche rivelato di mantenere un rapporto di dialogo con CR7: “Parlo molto con lui, sono fortunato che mi dia consigli”, confermando che, pur ispirandosi a grandi come Ronaldo, il suo obiettivo è costruire una carriera unica, destinata a lasciare un segno indelebile nel club madrileno.