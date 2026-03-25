Mbappe: "Essere la stella dei Mondiali non mi preoccupa. Il prossimo ct? Non lo conosco..."

Il Mondiale del 2026 sarà l'ultimo torneo che vedrà Didier Deschamps come commissario tecnico della Francia. Il suo successore, con quattro anni di ritardo, sarà Zinedine Zidane. Un segreto di Pulcinella, ma pur sempre una notizia non ancora ufficiale. In merito, i giornalisti presenti alla conferenza stampa di Kylian Mbappé hanno chiesto all'attaccante se avesse novità in merito:

Conosci il successore di Deschamps?

"Non lo conosco (ride). Ho saputo cosa ha detto il presidente durante un evento. Dopo di che, l'argomento non è più stato discusso nello spogliatoio. Ma è un dibattito che tornerà d'attualità".

Sui Mondiali che si giocheranno fra tre mesi. Si considera la stella del torneo?

"Non sono certo una sconosciuta qui, l'ho già notato dalla difficoltà di uscire dall'hotel (ride). È una cultura diversa dalla nostra ed è interessante scoprirla. Ma onestamente, essere la stella dei Mondiali non mi preoccupa: questo non ti fa vincere nessun titolo