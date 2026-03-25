Sarà Zidane il successore di Deschamps nella Francia? L'attuale ct risponde

Tiene banco il tema del post-Deschamps in casa Francia. Di fatto tutti gli indizi portano a Zinedine Zidane, che avrebbe dovuto già raccoglierne il testimone 4 anni fa salvo poi prendere atto del rinnovo a sorpresa dell'attuale commissario tecnico.

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brasile, i giornalisti presenti hanno chiesto allo stesso Deschamps novità in merito, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del presidente della Federcalcio (FFF) Philippe Diallo, che a Le Figaro ha dichiarato di conoscere già il nome del futuro commissario tecnico. Ecco la risposta di Deschamps:

"Di solito non commento le dichiarazioni del presidente. Non risponderò tramite voi. Passo abbastanza tempo con lui. È con noi da quando abbiamo lasciato Parigi. Tutto qui. Sono concentrato su ciò che è importante per me, ovvero oggi, domani e ciò che ci aspetta. Siete liberi di interpretare e trarre le vostre conclusioni".