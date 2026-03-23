Zidane sulla panchina della Francia: ci siamo. Sarà lui l'erede di Deschamps dopo il Mondiale

Sembra ormai certo che Zinedine Zidane tornerà a sedersi su una panchina a partire dalla prossima estate dopo cinque anni di inattività a seguito dell’addio al Real Madrid. E la panchina sarà quella della Francia come già da tempo si vocifera. Dopo il Mondiale infatti Didier Deschamps lascerà il ruolo di ct della nazionale transalpina e passerà il testimone all’ex compagno di squadra come riferisce RMC Sport ricordando che recentemente il presidente della Federcalcio francese Phillippe Diallo aveva confidato di conoscere “il nome del successo di Deschamps” senza però rivelarlo.

Un segnale che le trattative sono in fase più che avanzata tanto che l’ex fantasista starebbe già lavorando al suo staff, dove potrebbero essere presenti anche alcuni componenti di quello attuale. Innanzitutto Zidane riavrà con sé due collaboratori storici come David Bettoni e Hamidou Msaidie: il primo in questi anni ha allenato Sion e Club Africain, mentre il secondo è senza squadra da quando ha salutato il Real Madrid.

Nello staff poi potrebbe esserci posto anche per un ex campione del Mondo del 1998 come Alain Boghossian con cui Zidane ha un ottimo rapporto e esperienza in Nazionale avendoci lavorato sotto le gestioni di Raymond Domenech e Laurent Blanc nella nazionale francese (tra il 2008 e il 2012). Contattato dall’emittente francese però l’ex centrocampista di Parma e Napoli ha rifiutato di commentare le voci a rigurardo.