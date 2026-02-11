Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dal barbiere vanno i giocatori del West Ham. Lo sfottò dei londinesi al tifoso del Man United

Dal barbiere vanno i giocatori del West Ham. Lo sfottò dei londinesi al tifoso del Man United
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:41Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il West Ham si prende gioco del Manchester United dopo aver costretto l'ormai noto tifoso Frank Ilett ad annullare l'appuntamento dal barbiere, quando dopo 493 giorni e 4 vittorie di fila dei red devils sembrava essere arrivato il momento.

E oltre il danno, è arrivata la beffa: il West Ham si è preso gioco di Ilett con un video su TikTok dal titolo: "Cancella l'appuntamento" e mostrando alcuni giocatori dal barbiere, tra cui l'ex laziale Taty Castellanos, oltre alle immagini del gol di Tomas Soucek che ha aperto i giochi. Partita per la cronaca terminata 1-1 con Sesko a pareggiare i conti al 96'.

Articoli correlati
West Ham, primo gol in Premier per Castellanos. Espirito Santo: "Abbiamo tre '9'... West Ham, primo gol in Premier per Castellanos. Espirito Santo: "Abbiamo tre '9' forti"
Castellanos spiega l'addio alla Lazio e guarda al futuro: "Mi sentivo pronto per... Castellanos spiega l'addio alla Lazio e guarda al futuro: "Mi sentivo pronto per la Premier"
La prima volta non si scorda: Castellanos subito in gol al West Ham, così passa in... La prima volta non si scorda: Castellanos subito in gol al West Ham, così passa in FA Cup
Altre notizie Calcio estero
Esonero De Zerbi, Petit: "Solo a Marsiglia gli allenatori gettano la spugna" Esonero De Zerbi, Petit: "Solo a Marsiglia gli allenatori gettano la spugna"
Sunderland-Liverpool, formazioni ufficiali: panchina per Chiesa Sunderland-Liverpool, formazioni ufficiali: panchina per Chiesa
Bayern Monaco-Lipsia, le formazioni ufficiali del quarto di finale di DFB-Pokal Bayern Monaco-Lipsia, le formazioni ufficiali del quarto di finale di DFB-Pokal
Man City-Fulham, formazioni ufficiali: c'è Donnarumma. Panchina per Reijnders Man City-Fulham, formazioni ufficiali: c'è Donnarumma. Panchina per Reijnders
Dal barbiere vanno i giocatori del West Ham. Lo sfottò dei londinesi al tifoso del... Dal barbiere vanno i giocatori del West Ham. Lo sfottò dei londinesi al tifoso del Man United
Marsiglia-De Zerbi, il tecnico ha deciso di rinunciare all'ultimo anno di contratto... Marsiglia-De Zerbi, il tecnico ha deciso di rinunciare all'ultimo anno di contratto
L'Al Nassr vince anche senza Cristiano Ronaldo. Successo in Turkmenistan L'Al Nassr vince anche senza Cristiano Ronaldo. Successo in Turkmenistan
Carrick ha "liberato" Mainoo. E Lineker attacca Amorim: "Fossi nel giocatore lo denuncerei"... Carrick ha "liberato" Mainoo. E Lineker attacca Amorim: "Fossi nel giocatore lo denuncerei"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. De Zerbi e Frank le new entry
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.1 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.2 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.3 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.6 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.7 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Pedro: "Peccato non aver vinto con la Juve, ma partita di grinta e determinazione"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, comunicato dei tifosi: "Dura prendere schiaffi per 5 mesi. Tirate fuori le palle"
Immagine news Serie A n.3 Taibi sul Como: "Fa paura, gioca a viso aperto contro tutti". Ed esalta i portieri del Parma
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Yildiz ha ricevuto alla Continassa il premio come mvp del mese di gennaio dall'AIC
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, brutte sensazioni per De Ketelaere: cosa filtra sui tempi di recupero del belga
Immagine news Serie A n.6 Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: torna Orsolini, la scelta su Castro. Riecco Maldini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 24ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre lo 0-0 SudTirol e Monza
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, terapie per Palma. Differenziato invece per Depaoli, Esposito e Giordano
Immagine news Serie B n.3 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: ci sono Shpendi e Burnete dal 1' sui due fronti
Immagine news Serie B n.5 Avellino-Frosinone, le formazioni ufficiali: cambia qualcosa Biancolino. Ciociari con Zilli dal 1'
Immagine news Serie B n.6 Bari-Spezia, le formazioni ufficiali: a Moncini risponde il tandem Artistico-Skjellerup
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, nel mirino il 2° posto. Tomei: "Attenzione alla Torres, vale più dei suoi 20 punti"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 26ª giornata: crollo Triestina, successo prezioso per la Pergolettese. Pari Novara
Immagine news Serie C n.3 Episodi di razzismo in Casertana-Crotone? Il club calabrese: "Solo un fraintendimento"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 26ª giornata: dopo i primi 45' sorridono Pergolettese, Renate e AlbinoLeffe
Immagine news Serie C n.5 Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"
Immagine news Serie C n.6 Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato Coperto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.5 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.6 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…