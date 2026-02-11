Dal barbiere vanno i giocatori del West Ham. Lo sfottò dei londinesi al tifoso del Man United

Il West Ham si prende gioco del Manchester United dopo aver costretto l'ormai noto tifoso Frank Ilett ad annullare l'appuntamento dal barbiere, quando dopo 493 giorni e 4 vittorie di fila dei red devils sembrava essere arrivato il momento.

E oltre il danno, è arrivata la beffa: il West Ham si è preso gioco di Ilett con un video su TikTok dal titolo: "Cancella l'appuntamento" e mostrando alcuni giocatori dal barbiere, tra cui l'ex laziale Taty Castellanos, oltre alle immagini del gol di Tomas Soucek che ha aperto i giochi. Partita per la cronaca terminata 1-1 con Sesko a pareggiare i conti al 96'.