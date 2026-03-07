Castellanos, il retroscena: poteva già finire al West Ham 4 anni fa, cosa bloccò tutto

Un rinforzo per credere davvero nella lotta salvezza. È stato questo il pensiero del West Ham quando a gennaio si è presentato dalla Lazio per prelevare Valentin Castellanos, l'attaccante argentino che ha già conquistato i tifosi degli Hammers con tre gol e una grinta che lo ha sempre caratterizzato in Serie A. Così come nella sua carriera.

Il ventisettenne dal suo arrivo ad oggi ha segnato 3 gol in 11 presenze. Nonostante la ciurma di Nuno Espirito Santo sia ancora in zona retrocessione, ora si trova a pari punti (28) con il Nottingham Forest, e l'impatto di Castellanos è stato fondamentale. Le sue tre reti (contro QPR in FA Cup, Burnley e Liverpool) hanno una caratteristica comune: sono stati firmati tutti di testa. Secondo quanto rivelato da The Athletic, comunque, si è trattato di un corteggiamento prolungato da parte del West Ham per il 'Taty'.

Castellanos sarebbe potuto arrivare a Londra molto prima. Il West Ham lo aveva seguito già nel gennaio 2022, dunque quattro anni fa, quando militava nel New York City FC in MLS. All'epoca, stando a quanto rivelato, il proprietario del club statunitense David Sullivan non autorizzò l'acquisto da parte della società di Premier League e quindi l'argentino classe '98 è passato dalla Spagna, al Girona, dove viene ricordato per aver segnato quattro gol al Real Madrid in una sola partita. Poi la Lazio, fino ad arrivare ai giorni nostri e agli Hammers.