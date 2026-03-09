"Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale". Castellanos spera nel Mondiale

Valentin Castellanos mantiene viva la speranza di essere convocato da Lionel Scaloni per la Coppa del Mondo FIFA 2026. A poco più di tre mesi dall’inizio del torneo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada, l’attaccante del West Ham ha dichiarato senza mezzi termini il suo obiettivo: "Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale".

In un’intervista a TNT Sports, Castellanos ha spiegato che il trasferimento in Premier League è stato legato anche a questa ambizione: "Mi alleno con il West Ham ma penso alla Selección. L’idea di venire in Inghilterra era giocare in Premier nell'anno del Mondiale. Competere qui è fondamentale". Il 26enne ha riconosciuto la difficoltà di conquistare un posto in attacco, dove la concorrenza include alcune delle stelle più affermate del calcio europeo. "Se vuoi essere nella lista, devi essere preparato», ha detto, sottolineando l’importanza di essere pronto fisicamente e mentalmente per ogni opportunità.

Castellanos ha anche mostrato fair play: "Se non sarò convocato, farò i complimenti a chi ci sarà al mio posto. Alla fine rappresentiamo una maglia importante. Il mio ruolo è complicato perché devo competere con i migliori del mondo, come Julián Álvarez o Lautaro Martínez, oltre a tanti altri ragazzi che stanno facendo bene in Europa". Finora, l’attaccante è stato seguito da Scaloni e ha accumulato minuti nelle qualificazioni sudamericane. Nel frattempo cerca di affermarsi con il West Ham, con cui ha segnato tre gol in 11 partite in una stagione in cui i londinesi stanno lottando per restare nella massima divisione inglese.