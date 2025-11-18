Cristiano Ronaldo farà visita a Trump: il portoghese sarà ricevuto insieme a bin Salman

In vista dell’arrivo a Washington del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, è stato annunciato per martedì una sorprendente incontro tra Donald Trump e Cristiano Ronaldo. Secondo il giornalista Jake Traylor, corrispondente dalla Casa Bianca per l’emittente americana MS NOW, il fuoriclasse portoghese dovrebbe essere ricevuto dal presidente degli Stati Uniti. Tre membri dello staff della residenza presidenziale avrebbero confermato la visita del cinque volte Pallone d’Oro, oggi stella dell’Al-Nassr.

La possibile presenza di Ronaldo a Washington arriva dopo le sue recenti dichiarazioni rilasciate a Piers Morgan, nelle quali il portoghese ha lodato Trump e manifestato il desiderio di incontrarlo per discutere di pace mondiale. "Un mondo in pace è il nostro obiettivo. Trump è una delle persone che possono contribuire a cambiare le cose. Mi piacerebbe davvero sedermi con lui", aveva dichiarato l’ex attaccante di Real Madrid e Manchester United.

Già lo scorso giugno, durante una visita ufficiale, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa aveva donato a Trump una maglia di Ronaldo con la scritta "Play for Peace". Un gesto simbolico immortalato da un Trump sorridente in una foto diventata rapidamente virale. Nel frattempo, a due settimane dal sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente della FIFA, Gianni Infantino. È stata l’occasione per annunciare il nuovo FIFA Pass, pensato per facilitare le procedure amministrative e i visti dei tifosi. "Gli Stati Uniti offriranno corsie preferenziali per gli appuntamenti consolari", ha spiegato il segretario di Stato Marco Rubio, pur ricordando che il possesso di un biglietto non garantirà automaticamente il visto d’ingresso.