Hakimi conferma i pronostici della vigilia: è lui il Pallone d'Oro africano del 2025

Era il favorito della vigilia e non ha disatteso le aspettative: Achraf Hakimi è il Pallone d'Oro africano del 2025. Il terzino marocchino del Paris Saint Germain si è aggiudicato il premio battendo in finale l'esterno del Liverpool Mohammed Salah e il centravanti del Galatasaray Victor Osimhen.

Come detto, Hakimi era il grande favorito alla vigilia dopo la grande stagione messa a segno con il club francese, conclusa con il triplete e un bottino personale di undici reti e sedici assist, tra cui quella in finale di Champions League contro l'Inter che ha sbloccato il match.

Per quanto riguarda altri premi, il premio di miglior portiere africano dell'anno se lo è aggiudicato Yassine Bounou. Il miglior club africano dell'anno è il Marocco Under 20, che ha vinto il Mondiale contro l'Argentina, e il premio di miglior giovane se l'è aggiudicato il suo attaccante Othmane Maamma.