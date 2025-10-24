Ufficiale Sage riabbraccia il suo pupillo thailandese: Erawan Garnier passa dal Lione al Lens

Il mercato invernale non è ancora ufficialmente aperto, ma in Ligue 1 si muovono già le prime pedine. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Hans Hateboer all’Olympique Lione, anche il Lens ha deciso di rinforzarsi nelle ultime ore. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Erawan Garnier, terzino sinistro della nazionale thailandese Under 23, proveniente proprio dall’OL.

A 19 anni, Garnier firma il suo primo contratto professionale, valido fino al 2027. Il Lens lo ha presentato con entusiasmo sui propri canali social: "Un nuovo protagonista entra in scena! Giocatore di fascia incisivo e tecnicamente raffinato, Erawan Garnier arriva dall’Olympique Lione. Dotato di ottimo dribbling e di una visione di gioco sviluppata, si lega al Racing fino al 2027", recita il comunicato del club.

Per il giovane talento thailandese si tratta di un passo importante, che gli consentirà di lavorare nuovamente con Pierre Sage, attuale tecnico del Lens e suo ex allenatore nelle giovanili del Lione. Il tecnico francese conosce bene le qualità del ragazzo e potrà contare su un nuovo laterale mancino moderno, capace di spingere con continuità e creare superiorità numerica sulla corsia. Con l’arrivo di Garnier, il Lens prosegue la sua strategia di valorizzazione dei giovani prospetti internazionali, confermando la volontà di costruire una squadra competitiva e dinamica in vista della seconda parte di stagione.