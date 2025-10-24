Marsiglia, De Zerbi sul ko in 10: "Guardate com'è finita per Napoli, Olympiacos e Ajax"

Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, alla vigilia della sfida in Ligue 1 contro il Lens è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro lo Sporting in Champions League, nella quale la sua squadra ha dovuto giocare in 10 uomini per un tempo intero.

In risposta a un giornalista, De Zerbi ha spiegato: "Mi aspettavo la domanda, è giusto tornare un po' sulla partita, mi piace spiegare e io spiego a tutti come vedo le cose. In questa giornata di Champions 5 squadre sono rimaste con l'uomo in meno. Le prime due sono Leverkusen-Psg, ma in questa sfida entrambe le squadre sono rimaste in 10 e quindi non conta nel discorso. Poi c'è l'Olympiacos contro il Barcellona che ha preso 6 gol dopo. Il Napoli ad Eindhoven è rimasto in 10 e ha preso 6 gol. L'Ajax ne ha presi 5 contro il Chelsea", la sua premessa.

Il ragionamento è fatto in risposta a chi lo ha criticato per il modo in cui ha cercato di raddrizzare la sfida, in particolare per il doppio cambio che ha coinvolto Greenwood e O'Riley (sostituiti da Murillo e Vermeeren): "Venivo già da esperienze dall'anno scorso dove eravamo rimasti in 10 e ho sempre pensato che questa squadra in 10 uomini questa squadra difenda meglio con la linea a 5. Al Brighton non era così. Mi avete chiesto del cambio di Greenwood: l'anno scorso in 10 l'ho provato a tenere in campo a Lione e ha fatto fatica come centravanti, così come quest'anno sempre contro il Lione dopo il rosso di O'Riley".

Poi fa notare: "Poi abbiamo fatto quello che volevo? No. Mi aspettavo che riuscissimo ad alzarci un po' di più, con Weah finché ha giocato con Murillo a sinistra e poi con Murillo a destra e Ulisse Garcia a sinistra. Purtroppo non sono riuscito a farmi capire forse fra primo e secondo tempo, perché non volevo una squadra così bassa e attaccata al risultato. Volevo spostare la partita: ogni tanto difendendoci, ogni tanto alzandoci a cercare cross e tiri.

Infine una stoccata: "Ho sentito che parlo sempre di coraggio e che non l'ho avuto, ma non è vero. La nostra squadra ha sempre fatto più gol di tutti e abbiamo giocato con 3-4 attaccanti. A me piace sempre attaccare, vorrei vincere le partite 5-0, ma oltre ad essere coraggioso e ambizioso poi serve sempre umiltà. Non so se si sia capito che abbiamo giocato il secondo tempo in 10 uomini".