Genoa, Lopez: "Marcandalli da Premier o top club in A. Ahanor? Non tanti così alla sua età"

Diego Lopez, direttore sportivo del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Standard nella quale ha parlato di Honest Ahanor, difensore che ha fatto tutto il settore giovanile esordendo anche in prima squadra con i rossoblù prima di trasferirsi all'Atalanta e successivamente al Chelsea, che lo ha girato in prestito al Crystal Palace: "Credo che sia un buon esempio di questo cambiamento che l'Italia sta promuovendo. Bisogna essere fisicamente molto forti per essere preparati a questo livello. Ma anche avere una forte personalità per capire che se si fallisce un duello, la squadra è nei guai".

I complimenti a Marcandalli

Lopez ha parlato anche del difensore italiano: "Ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo giocatore di Premier League. Ha questo profilo moderno di un giovane giocatore. Voglio dire, Premier League, Bundesliga, una squadra di vertice in Serie A. È un giocatore che sta attraversando un ottimo momento. Sta crescendo, può ambire a un club che cerca di difendere il campo con ampi spazi in retroguardia. Lui ha questa dote naturale. Ha la capacità di essere aggressivo, la personalità per non avere paura di difendere a 20 o 30 metri dalla porta, e per essere determinato a farlo. Ha la capacità di portare palla e di trovare passaggi tra le linee".

Ancora su Ahanor

Infine è tornato sul giovane classe 2008: "Bisogna gestire la pressione, giocare con la palla, rompere le linee con la palla e proporre qualcosa con la palla. Non è tutto facile. Ecco perché non si trovano molti giocatori dell'età di Honest che giocano ai massimi livelli. Quello che ha fatto penso sia un passo molto positivo, sotto tutti i punti di vista, perché quando si arriva in un club come il Chelsea a questa età, è una buona idea fare un prestito in una squadra di Premier League per capire, perché è molto, molto diverso dall'Italia. Hanno trovato un buon progetto con un buon allenatore che non ha paura di far giocare i giovani, come ha dimostrato l'anno scorso al Lens. È un buon mix, un buon momento penso che sia un buon giocatore per lo stile della Premier League in generale".