La Nigeria è nel caos: i calciatori scioperano e boicottano l'allenamento per bonus non pagati

Alla vigilia della semifinale playoff per il Mondiale 2026 contro il Gabon, la Nigeria vive ore di forte tensione. Le Super Eagles, arrivate a Rabat per preparare una sfida cruciale dopo un percorso di qualificazione altalenante — secondo posto nel Gruppo C alle spalle del Sudafrica — speravano di ritrovare concentrazione e compattezza. L’obiettivo è chiaro: conquistare la finale di domenica, sempre nella capitale marocchina, e continuare la corsa verso il ritorno ai Mondiali dopo la dolorosa assenza in Qatar.

Ma la tranquillità è svanita rapidamente. Lunedì l’intero gruppo squadra, compreso lo staff, ha boicottato l’allenamento per protestare contro il mancato pagamento dei bonus, arretrati da mesi. Una situazione - specifica Foot Mercato - purtroppo non nuova nel contesto nigeriano, che rischia di compromettere la preparazione in un momento decisivo. La federazione è al lavoro per trovare una soluzione, ma la frattura appare profonda.

Come se non bastasse, nei giorni scorsi è esploso anche il caso-Iwobi: l’esterno del Fulham ha pubblicato su Snapchat un video in cui ironizzava sulla qualità dell’hotel della squadra a Rabat, scatenando l’ira dei tifosi marocchini. L’ex Arsenal ha poi chiarito, parlando di un fraintendimento e invitando tutti a concentrarsi sul campo. Tra tensioni interne, polemiche mediatiche e obiettivi altissimi, la sfida al Gabon diventa un vero test di maturità: per tornare grandi, le Super Eagles dovranno prima ritrovare serenità al proprio interno.