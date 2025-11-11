Messi torna sul biennio al PSG: “Non è stato un incubo, ma non mi divertivo e non ero felice"

Lionel Messi torna a parlare del suo periodo al Paris Saint-Germain, due anni intensi e spesso raccontati come un capitolo difficile della sua carriera. In un’intervista rilasciata a Sport, l’otto volte Pallone d’Oro ha voluto fare chiarezza, precisando che l’esperienza nella capitale francese non è stata affatto “un incubo”, pur riconoscendo di non essersi mai davvero sentito a suo agio dal punto di vista sportivo.

“Non mi divertivo perché non ero felice in ciò che amo fare: giocare a calcio, allenarmi, vivere la routine quotidiana”, ha spiegato Messi, che tuttavia ha sottolineato come, fuori dal campo, lui e la sua famiglia abbiano vissuto “un’esperienza fantastica” e abbiano apprezzato profondamente Parigi e la vita nella capitale. L’argentino ha ricordato però le difficoltà iniziali del trasferimento improvviso, dopo una vita passata a Barcellona, e qualche problema logistico, come il traffico “insopportabile”.

Messi ha parlato anche del suo addio al Barcellona nel 2021, definendolo “strano e doloroso” a causa del contesto pandemico e della mancanza di tifosi nelle ultime partite in blaugrana: “Non me ne sono andato come avevo immaginato”. Oggi, a Miami, il campione argentino racconta di aver ritrovato equilibrio e serenità: vita quotidiana comoda, routine rilassata e un ambiente simile a quello vissuto a Castelldefels. “Qui è tutto fantastico”, ha concluso, mentre si prepara a ricevere un premio come “giocatore più amato nella storia del Barcellona”.