"Stop the genocide": la coreografia dei tifosi del Galatasaray a sostegno della Palestina

Prima del fischio d’inizio della terza giornata della fase campionato di Champions League, i tifosi del Galatasaray hanno voluto mandare un messaggio chiaro e simbolico. Migliaia di cartoncini sono stati utilizzati per creare una coreografia che riproduceva la bandiera palestinese, accompagnata dallo striscione recante la scritta "Stop the genocide".

Un gesto che va oltre il calcio e che testimonia la volontà dei sostenitori giallorossi di prendere posizione a favore della popolazione palestinese, mostrando solidarietà in un momento delicato. La tifoseria del Galatasaray è nota per il suo calore e la sua capacità di trasformare ogni partita in un evento unico, e anche questa volta ha saputo unire sport e impegno sociale, facendo arrivare il proprio messaggio a un pubblico internazionale.

Sul campo, il Galatasaray affronta il Bodo/Glimt con l’obiettivo di confermare la propria competitività in Champions League, ma fuori dal rettangolo di gioco la coreografia ha catturato l’attenzione dei media e dei tifosi di tutto il mondo.