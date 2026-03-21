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Ligue 1, il Tolosa vince ancora: basta l'1-0 al Lorient per lo stacco oltre metà classifica

Ligue 1, il Tolosa vince ancora: basta l'1-0 al Lorient per lo stacco oltre metà classificaTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Secondo successo consecutivo per il Tolosa. La formazione di Martinez piega il Lorient di misura nello scontro diretto: basta l'1-0 firmato Emersonn - attaccante brasiliano arrivato in estate dal massimo campionato turco - per ottenere il massimo successo con il minimo scarto.

Così i Violets agganciano in pieno la nona posizione e si portano a pari punti con i diretti avversari, in nona posizione, ma sopra di due posti per scontri diretti e differenza reti in Ligue 1.

Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1

Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest
Nizza-Psg

Domenica 22 marzo
Lione-Monaco
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo

La classifica di Ligue 1
1. Lens 59 (27)
2. PSG 57 (25)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Lilla 44 (26)
6. Monaco 43 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (26)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 19 (26)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)

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