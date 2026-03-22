Che domenica in Ligue 1: da Lione-Monaco a Marsiglia-Lille, quanti big match nel 27° turno
Sarà una domenica di grande calcio in Francia. Le prime due della classe, PSG e Lens, hanno già giocato. Ma oggi ci sono diversi big match in programma. A cominciare da Olympique Lione-Monaco, ad aprire questa domenica di Ligue 1. Spazio poi anche all'Olympique Marsiglia, impegnato in casa col Lille. Di seguito il programma della domenica del campionato francese.
Ligue 1, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lens-Angers 5-1
Sabato 21 marzo
Tolosa-Lorient 1-0
Auxerre-Brest 3-0
Nizza-Psg 0-4
Domenica 22 marzo
Lione-Monaco
Rennes-Metz
Paris FC-Le Havre
Marsiglia-Lille
Nantes-Strasburgo
La classifica di Ligue 1
1. PSG 60 (26)
2. Lens 59 (27)
3. Marsiglia 49 (26)
4. Lione 47 (26)
5. Lilla 44 (26)
6. Monaco 43 (26)
7. Rennes 43 (26)
8. Strasburgo 37 (26)
9. Tolosa 37 (27)
10. Brest 36 (27)
11. Lorient 37 (27)
12. Angers 33 (26)
13. Paris FC 28 (26)
14. Le Havre 27 (26)
15. Nizza 25 (26)
16. Auxerre 22 (27)
17. Nantes 17 (25)
18. Metz 13 (26)
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