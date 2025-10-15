Tiago Tomas: "Con una grande stagione con lo Stoccarda, potrò staccare il pass per il Mondiale"

L'attaccante dello Stoccarda, Tiago Tomas, non ha ancora giocato una partita con la Nazionale maggiore portoghese. Ciononostante, il 23enne non fa mistero del fatto che sogni di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026. In un'intervista con Sky, Tomás ha espresso il suo pensiero riguardo al sogno Mondiale: "Sarà una sfida molto impegnativa, ovviamente. Se si guarda alla rosa, siamo la migliore, o almeno tra le prime tre, Nazionali al mondo. So che non sarà facile, soprattutto vista la qualità in attacco. Ma io voglio dare il mio meglio, segnare gol e mostrare costanza".

Il 23enne ha continuato: "Se farò una buona stagione e otterremo grandi risultati con lo Stoccarda, potrò almeno sognare la convocazione. So di essere sotto osservazione, ma ora tocca a me dimostrare le prestazioni necessarie per arrivarci. Sarei molto felice se succedesse".

Tiago Tomás, attaccante portoghese (nato il 16 giugno 2002), ha segnato 24 gol in 180 partite ufficiali senior nella sua carriera, con una media di 0.13 gol/partita. Allo Stoccarda ha segnato 5 gol in 35 partite (1 nel 2022, 4 nel 2025/26, incluso 1 in Champions League). Media di 0.29 gol/partita in Bundesliga, con 1 gol contro l’Union Berlin nel 2025, un bottino piuttosto magro.