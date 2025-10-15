Il lato fragile di Gareth Bale dopo la vita da calciatore: "Una cosa mi ha sempre angosciato"

"È una cosa che mi ha sempre angosciato". Gareth Bale, ex stella del Real Madrid ritiratosi nel 2023, ha ammesso quale sia la più grande paura nella sua vita in un'intervista a Front Office Sports. Sì, perché anche i calciatori che raggiungono picchi di carriera invidiabili, con 19 trofei sollevati in cielo e una sequela di premiazioni da 'Giocatore dell'anno', hanno i loro timori in fondo.

Solo una manciata di calciatori riesce a guadagnare milioni di euro, ma soprattutto solo alcuni riescono a investirli adeguatamente per il proprio futuro. L'ex calciatore del Tottenham, oggi 36enne, è consapevole che ci sono casi in cui alcuni grandi giocatori cercano di mantenere uno stile di vita che, a volte, non possono più permettersi. E il terrore della bancarotta incombe.

Racconto

"Leggi articoli su persone che, quando smettono con lo sport professionistico, si rovinano. Non sanno come gestire i propri soldi, non sanno come fare tutte queste cose. Immagino che molti sportivi vivano una vita di lusso, cosa che io cerco di non fare. Ho sempre pensato a come sarebbe stata la mia vita dopo il calcio", ha ammesso Bale. "Come si può ristrutturare la propria vita dopo il ritiro?", la riflessione costante che si è posto l'ex campione del Real. "Fin dall'inizio ho cercato di diversificare. Ho sempre avuto questa idea fondamentale: cercare di investire i miei soldi in vari ambiti, in cose diverse. Perché se crolla un pilastro e non funziona, almeno non crollerà l’intero edificio".