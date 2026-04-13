PSG, ancora stallo per il rinnovo di Dembele. Le priorità al momento sono altre

Il futuro di Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain è tutt’altro che definito e segue una dinamica diversa rispetto alle altre situazioni contrattuali del club. Nonostante un accordo valido fino al 2028 e uno dei salari più elevati della rosa - circa 1,5 milioni di euro lordi al mese - la trattativa per il rinnovo è ancora in una fase di stallo.

Già lo scorso dicembre il giocatore aveva respinto una prima proposta del club parigino, chiedendo un adeguamento economico. In quell’occasione aveva comunque rassicurato i tifosi dichiarando: "Non c’è alcun motivo per cui non debba rinnovare con il PSG". Tuttavia, da allora non sono stati registrati progressi concreti, e la situazione resta aperta. Secondo quanto riportato da L’Équipe, la dirigenza del PSG non considera al momento la questione una priorità assoluta. Il club, infatti, è concentrato soprattutto sul consolidamento dei contratti di giovani come Senny Mayulu e Bradley Barcola, in un’ottica di programmazione a lungo termine. All’interno della società prevale la linea della prudenza: tutto dipenderà dai tempi e dagli sviluppi della stagione.

Un ruolo decisivo potrebbe averlo proprio il percorso del PSG in Champions League. Un’eventuale eliminazione anticipata potrebbe cambiare gli equilibri, mentre una fase finale da protagonista rafforzerebbe la posizione di Dembélé nelle future trattative. Il giocatore, reduce da una stagione condizionata inizialmente dagli infortuni, ha ritrovato continuità e rendimento, anche grazie alla conquista del Ballon d'Or che ne ha certificato lo status.

Dal punto di vista economico, però, la situazione resta delicata. Il presidente Nasser Al-Khelaifi ha ribadito l’esistenza di un tetto salariale interno, ricordando che "la squadra e il club vengono prima di tutto", in linea con le regole del fair play finanziario. In caso di mancato accordo, non mancano le alternative: dalla Premier League all’Arabia Saudita, diversi scenari restano sul tavolo, anche se al momento non ci sono offerte ufficiali. Dal canto suo, Dembélé preferisce attendere la fine della stagione e il Mondiale prima di prendere una decisione definitiva.