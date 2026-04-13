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"Attenzione massima", "vietato sottovalutare il Real": il mantra del Bayern per la semifinale

"Attenzione massima", "vietato sottovalutare il Real": il mantra del Bayern per la semifinaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:12Calcio estero
Michele Pavese

Il Bayern Monaco vuole evitare a tutti i costi il rischio di cadere nella trappola del rilassamento, dopo il vantaggio ottenuto al Santiago Bernabéu nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid (1-2). Il successo netto per 0-5 contro il St. Pauli ha ulteriormente alimentato l’entusiasmo attorno alla squadra allenata da Vincent Kompany, ma all’interno del club la linea è chiara: la qualificazione è ancora tutta da conquistare.

A richiamare tutti alla prudenza è stato Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del Bayern: "Adesso non bisogna commettere l’errore di lasciarsi andare a troppo entusiasmo. In questo momento percepisco un piccolo hype e non mi piace", ha dichiarato a DAZN, invitando a mantenere equilibrio e concentrazione. La risposta del gruppo non si è fatta attendere. Leon Goretzka ha voluto ridimensionare l’allarme: "Non abbiamo bisogno di essere avvertiti. Sappiamo perfettamente contro chi giochiamo e che tipo di partita sarà. Nell’andata si è visto quanto velocemente possano creare occasioni. Siamo consapevoli di tutto questo".

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Max Eberl, che ha parlato di euforia controllata: "Dobbiamo portarci dietro la fiducia, perché ciò che abbiamo fatto non ce lo toglie nessuno, ma sappiamo bene che non siamo ancora qualificati". Infine, un avvertimento chiaro è arrivato da Joshua Kimmich: "Non importa in che forma siano. Quando arriva la Champions, il Real Madrid rende sempre. Per questo non conta come hanno giocato prima". In casa Bayern, dunque, la parola d’ordine resta una sola: attenzione massima. Perché contro il Real Madrid, anche un piccolo calo di concentrazione può ribaltare qualsiasi scenario.

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