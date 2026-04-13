Paraguay, sbaglia il rigore ma poi segna un "gollonzo" grazie a un rinvio sciagurato

Nel campionato di prima divisione paraguaiano, la sfida tra Club Rubio Ñu e Club Olimpia ha regalato un episodio destinato a entrare tra le curiosità più incredibili della stagione. Protagonista involontario dell’azione è stato l’attaccante Sebastián Ferreira, autore di un gol tanto bizzarro quanto fortunoso. Tutto è accaduto al 56’ minuto, quando lo stesso Ferreira si è presentato sul dischetto per un calcio di rigore. La sua conclusione è stata però respinta dal portiere del Rubio Ñu, che sembrava aver sventato il pericolo.

L’azione, però, non si è conclusa lì. Sulla respinta, il difensore Fernando Martínez ha tentato un intervento di alleggerimento per allontanare il pallone dalla propria area. Il suo rinvio, potente ma impreciso, ha assunto una traiettoria del tutto imprevedibile: il pallone ha colpito in pieno volto proprio Ferreira, che si trovava ancora nei pressi dell’area dopo l’esecuzione del rigore.

La sfera ha così cambiato direzione ed è finita lentamente in rete, trasformando un rigore sbagliato in un gol del tutto casuale. Un episodio surreale: Ferreira ha celebrato "stordito", mentre i compagni correvano ad abbracciarlo. Dall’altra parte, Martínez è apparso completamente incredulo, coprendosi il volto con la maglia in segno di frustrazione per una giocata sfortunata e decisiva.