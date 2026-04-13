Dubbi sul futuro di Rashford a Barcellona: molto dipenderà dal finale di stagione

Il caso Marcus Rashford continua a dividere ambiente e dirigenza del Barcellona, tra giocate da fuoriclasse e momenti di evidente discontinuità. L’attaccante inglese è capace di accendersi all’improvviso, come dimostrato nel 4-1 contro l’Espanyol, ma anche di sprecare occasioni clamorose, come accaduto con l'Atletico Madrid.

Arrivato in prestito nell’estate 2025 con l’obiettivo di rilanciarsi, Rashford ha comunque prodotto numeri importanti: 12 gol e 13 assist in 41 presenze. Solo Raphinha, Lamine Yamal e Fermín López hanno inciso di più in termini realizzativi. Il suo contributo nelle partite decisive è però apparso spesso limitato, lasciando la sensazione di un rendimento non sempre determinante. Il momento positivo di giocatori come Gavi, Dani Olmo e il rientro di Frenkie de Jong aprono ora riflessioni tattiche per Hansi Flick. Un centrocampo più tecnico potrebbe garantire maggiore controllo, ma ridurrebbe la profondità offensiva sulla sinistra, zona in cui Rashford resta un’arma utile.

Il dibattito è aperto anche in chiave futura. Il Barcellona valuta se investire circa 30 milioni per riscattarlo oppure prolungare il prestito. Flick, finora, gli ha dato fiducia, ma il rendimento nel finale di staigone potrebbe pesare sulle decisioni. Rashford ha dimostrato di poter essere una risorsa valida: resta da capire se rappresenti davvero la soluzione ideale per il progetto blaugrana.