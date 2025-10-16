Udinese, numeri strepitosi per Atta: ha saltato l’uomo nel 61,5% dei casi, meglio di Yamal

Arthur Atta è una delle rivelazioni della Serie A 2025-26, diventando immediatamente un punto di riferimento tecnico per l'Udinese di Runjaic: prelevato in prestito per 1 milione dal Metz in Ligue 2, il club non ha avuto nessun dubbio a effettuare il riscatto in estate per 8 milioni, ma ad oggi il suo valore è già raddoppiato.

Dopo una prima stagione di ambientamento in Serie A (27 presenze in campionato), il centrocampista classe 2003 si è imposto come un titolarissimo ad Udine grazie anche ad un particolare dato. Le statistiche parlano chiaro: tra i giocatori che hanno tentato l’uno contro uno almeno 25 volte, in tutti e cinque i migliori campionati europei, Atta ha la migliore percentuale di dribbling riusciti.

Meglio addirittura di Yamal, Mbappé e Dembelé. La stella del Barcellona ha saltato l’avversario 21 volte su 44 (47,7%). L’asso francese del Real ha saltato l'avversario 27 volte su 54, la metà esatta. Atta, invece, ha saltato l’uomo nel 61,5% dei casi con 26 dribbling tentati e 16 riusciti. In stagione l'ex Rennes ha collezionato 7 presenze e 2 gol tra Serie A e Coppa Italia, accumulando 608 minuti in campo con la maglia bianconera. L'anno passato invece 27 gettoni e nessun gol.