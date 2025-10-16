Luis Enrique: "Cerchiamo di non correre rischi con la salute dei giocatori, valuterò stasera"

Alla vigilia della sfida contro lo Strasburgo, valida per l’ottava giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain ha diffuso il bollettino medico. Ousmane Dembélé resta fuori: il Pallone d’Oro 2025, fermo dal 5 settembre per una lesione all’ischio destro, è in fase di ripresa, ma Luis Enrique vuole essere prudente: "Non so quanti giorni sarà ancora fuori. Posso vedere il livello dei giocatori negli allenamenti. Cerchiamo di non correre rischi con la salute".

Assenti anche Fabián Ruiz e João Neves, entrambi non ancora recuperati. Invece, Désiré Doué e Marquinhos potrebbero tornare: "Il comunicato medico è una cosa, il campo è un’altra. Oggi faremo il primo allenamento della settimana con tutti, voglio parlare con loro per capire le sensazioni. È una buona notizia sapere che sono pronti".

Sulle recenti polemiche tra la FFF e il club per la gestione di Barcola, l’allenatore è stato netto: "Non mi interessa. Attorno alle squadre di alto livello ci sono sempre voci. Ciò che mi interessa è il livello della squadra, i giocatori e la loro salute". Infine, sul momento del PSG dopo la sosta: "Dopo la pausa è sempre difficile. Strasburgo è una grande squadra, sarà una partita complicata. Noi vogliamo gestire il gioco ed essere dominanti: è la nostra mentalità".