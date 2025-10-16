Lione, Fonseca ha quasi scontato i 7 mesi di squalifica: "Ingiusta, ho pagato per il sistema"

Paulo Fonseca si prepara finalmente a voltare pagina. Il 2 marzo 2025, durante un incandescente Lione-Brest, l’allenatore portogheseaveva perso completamente il controllo: furioso per alcune decisioni arbitrali, si era avvicinato minacciosamente al direttore di gara Millot, fino a un testa a testa che gli è costato carissimo. La commissione disciplinare della Ligue 1 lo aveva infatti squalificato fino al 30 novembre 2025, vietandogli l’accesso al campo, agli spogliatoi, al tunnel e a ogni zona tecnica.

Oggi, dopo mesi difficili, l'ex mister di Roma e Milan può finalmente tornare negli spogliatoi prima, durante e dopo le partite, anche se dovrà aspettare ancora qualche settimana per rimettersi in panchina. "È una grande soddisfazione essere di nuovo con la squadra nei momenti importanti. È stata una sanzione eccessiva e ingiusta. All’inizio è stato durissimo non poter parlare ai giocatori negli spogliatoi", ha raccontato Fonseca in un’intervista a Record.

Il tecnico del Lione non ha digerito la punizione, che ritiene più politica che sportiva. "Credo che si sia voluto fare di me un esempio. In quel periodo c’erano state polemiche forti, accuse di corruzione, un’aggressione a un arbitro. Anche la ministra dello Sport è intervenuta. Io dovevo pagare per il mio gesto, non per gli errori del sistema". Fonseca, infine, minimizza l’episodio: "Non c’è stata nessuna aggressione. Ho solo urlato in faccia all’arbitro, cose che succedono spesso nel calcio. Klopp stesso ha detto che a lui è capitato. La mia squalifica è stata sproporzionata". Tra un mese, il ritorno in panchina sancirà la fine di una delle sanzioni più dure della storia.