Inigo Martinez tra nostalgia e ammirazione: "Yamal è il miglior giocatore del Barça"

Partito in Arabia Saudita durante la finestra di mercato estiva, Iñigo Martínez non ha perso il legame con il Barcellona, club dove ha trascorso due stagioni intense. Intervenuto nel programma El Partidazo di COPE Radio, l’ex difensore blaugrana ha raccontato il suo rapporto speciale con Lamine Yamal, elogiando il talento precoce del giovane attaccante: "Lamine mi vedeva come un punto di riferimento, quasi come un padre, perché è arrivato a 15 anni appena", ha spiegato il 34enne spagnolo. "Quello che fa alla sua età è incredibile, ma ciò che più impressiona è la sua maturità. È seguito e il suo entourage lo protegge. Spero solo che non si renda conto troppo presto del peso che porta sulle spalle, perché quando lo farà, rischierà di sentirlo davvero".

Trasferitosi dal Barça all’Al Nassr, Martínez ha firmato un contratto biennale (con opzione per un terzo anno). Una decisione, ha ammesso, motivata anche da ragioni economiche: "Era il momento giusto per fare il grande passo. Offerte così non capitano spesso, e quando arrivano è impossibile dire di no". Nonostante la distanza, il difensore continua a seguire la Liga e i progressi dei suoi ex compagni: "Non ho mai visto così tanti giovani giocare a questi livelli nel Barça. Oltre a Yamal, anche Pau Cubarsí è impressionante. Sono sicuro che il Barcellona lotterà fino alla fine per tutti i titoli".

Nel frattempo, Lamine Yamal, reduce da un problema al pube, è tornato ad allenarsi e punta il Clásico del 26 ottobre contro il Real Madrid.