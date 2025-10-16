PSG pronto a tornare in campo: il punto sulle condizioni dei titolari in vista dello Strasburgo

Dopo la sosta internazionale, il PSG riprenderà il cammino in Ligue 1 domani al Parc des Princes contro lo Strasburgo, avversario insidioso attualmente terzo in classifica, a un solo punto dai parigini. Per Luis Enrique, ogni rinforzo sarà fondamentale in questo maratona di sette partite in 24 giorni, soprattutto in vista della sfida di Champions League a Leverkusen, in programma martedì prossimo.

L’ottimismo regna per Désiré Doué, pronto a reintegrarsi nel gruppo dopo la lunga assenza per una lesione al polpaccio destro. Più in dubbio resta Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d’Oro 2025, fermo dal 5 settembre per un infortunio all’ischio-crurale destro; il suo rientro sarà valutato solo dopo l’allenamento odierno, come riportato da Le Parisien.

Anche altri protagonisti come Bradley Barcola, Fabián Ruiz, João Neves e Senny Mayulu saranno sottoposti a test specifici per verificare la disponibilità, così come Marquinhos, che a sorpresa potrebbe essere convocato. In questo contesto, Luis Enrique dovrà gestire con attenzione le energie, bilanciando la necessità di vincere in campionato con quella di preservare i giocatori chiave in vista degli impegni europei. Lo Strasburgo, avversario compatto e in forma, rappresenta un banco di prova importante per testare la condizione della squadra e la profondità della rosa.