ufficiale Siviglia, il difensore Carmona va a rinforzare l'Elche ultimo in classifica

Ufficiale un rinforzo invernale per la difesa dell'Elche, alle prese con una classifica già disperata in Liga visto che non solo è ultimo ma anche molto attardato rispetto alle altre. Annunciato l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia del difensore Jose Angel Carmona, poliedrico classe 2002 capace di giocare sia centrale che sulla fascia destra della retroguardia.