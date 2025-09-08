Ufficiale Un figlio d'arte pronto a segnare per il Twente. Blindato Vennegoor of Hesselink junior

C'è un giovane figlio d'arte che sogna di ripercorrere le gesta del padre e che sta provando a farsi notare con la maglia del Twente, club della massima divisione in Olanda con cui ha peraltro pure firmato un nuovo contratto nelle scorse ore. Si tratta di Lucas Vennegoor of Hesselink (19 anni), figlio di quello Jan attaccante di culto tra fine anni Novanta e inizio Duemila.

Anch'esso attaccante, Lucas Vennegoor of Hesselink si affaccia in queste settimane per la prima volta alla squadra principale del Twente. Ufficiale adesso il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2028 con la società di Enschede, che ha comunicato la notizia attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione.

Lo stesso Vennegoor of Hesselink junior ha commentato ai canali ufficiali del Twente (con cui ha esordito in partite ufficiali lo scorso gennaio, contro il Willem II) l'avvenuto rinnovo: "Questa firma non fa che darmi una spinta ancora maggiore per continuare a lottare. In definitiva, l'obiettivo è un posto da titolare al Twente. E il supporto che sto ricevendo mi dà fiducia. Dall'esordio, sono poi sempre rimasto con la prima squadra. E vivendo ogni giorno l'alta intensità e la qualità del gioco fai grandi progressi. Anche fisicamente, sono migliorato molto. Dopo il debutto in Eredivisie, ora voglio dare sempre di più al Twente".