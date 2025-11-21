PSG in ansia per Dembelé, Luis Enrique: "In questi casi bisogna stare più attenti"

Alla vigilia della sfida contro il Le Havre, Luis Enrique ha fatto il punto sulla situazione di Ousmane Dembélé, ancora ai box per un infortunio al polpaccio sinistro. Il PSG aveva comunicato che l’esterno francese aveva seguito un programma di recupero durante la pausa per le nazionali, ma resta grande incertezza sui tempi di rientro, soprattutto in vista della maratona di otto partite che attende i parigini fino a fine dicembre.

Interrogato dai media su una possibile data per il ritorno in campo, l’allenatore spagnolo ha mantenuto la massima cautela: "Non lo so, non sono un medico. Sta migliorando, forse potrà svolgere qualche esercizio, ma non posso dare certezze". Luis Enrique ha ribadito la necessità di evitare forzature in questa fase: "Bisogna stare più attenti in questi casi. Vedremo come si sentirà nelle prossime settimane e decideremo quando tornerà".

Una presa di posizione chiara, che lascia intendere come il PSG non voglia correre alcun rischio con uno dei suoi giocatori più importanti, soprattutto alla vigilia della partita di sabato contro il Le Havre (ore 21:05). Con un calendario così fitto, la gestione delle energie e il rientro graduale degli infortunati diventano fondamentali per non compromettere il percorso dei parigini nelle tre competizioni.