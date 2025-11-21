Barcellona, due mesi dopo riecco Raphinha: Flick annuncia il ritorno suo e di un altro big

Dopo quasi due mesi di assenza, il Barcellona ritrova Raphinha. Il brasiliano, fermo da settembre per una lesione al bicipite femorale, sarà tra i convocati per la sfida di domani contro l’Athletic di Bilbao, gara che segnerà anche il ritorno dei blaugrana al Camp Nou. A confermarlo è stato Hansi Flick nella conferenza stampa di venerdì, sottolineando quanto il rientro dell’ex Leeds possa incidere sul gioco: «La buona notizia è che Raphinha è tornato e apprezzo molto ciò che porta alla squadra. L’importante è averlo di nuovo con noi, ma partirà dalla panchina».

Il tecnico tedesco ha poi annunciato un’altra novità positiva: Joan García sarà titolare tra i pali, dopo aver superato una lesione al menisco che lo aveva tenuto fuori per due mesi. Qualche dubbio, invece, riguarda Marcus Rashford, debilitato dalla febbre e in forte incertezza per la gara. Quest'ultimo ha saltato gli ultimi due allenamenti, dando adito alle polemiche, visto che non risultava infortunato. Invece è influenzato, come ha svelato Flick in conferenza stampa.

Buone sensazioni invece per Lamine Yamal, che secondo Flick ha lavorato «duramente nelle ultime settimane» mostrando segnali confortanti dopo un periodo altalenante. Una vittoria contro il Bilbao permetterebbe al Barça di agganciare momentaneamente il Real Madrid in vetta alla Liga, rendendo ancora più preziosi questi rientri in vista della fase cruciale della stagione.