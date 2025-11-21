Marsiglia ancora in emergenza, ma De Zerbi recupera due pedine per il match col Nizza

Serata ad alta tensione per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, atteso stasera dalla difficile trasferta contro il Nizza. L'Allianz Riviera si conferma un campo maledetto per l'OM, che qui ha perso ben quattro delle ultime sei gare, e l'infermeria non aiuta certo il tecnico italiano a invertire la rotta. De Zerbi deve infatti fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva e a centrocampo. Il reparto arretrato è falcidiato: out Facundo Medina per una distorsione alla caviglia, si aggiungono gli infortuni muscolari di Amir Murillo (coscia sinistra) e, soprattutto, i primi segnali di pubalgia per Nayef Aguerd.

A centrocampo la tegola più pesante: Pierre-Emile Hojbjerg è rimasto fuori dalla lista dei convocati, avendo saltato l'allenamento pre-partita per un problema che non è stato specificato ma che lo esclude dalla gara clou. Assenze pesanti anche dalla trequarti in su, dove mancano ancora l'infortunato Hamed Traoré e Amine Gouiri, recentemente operato alla spalla.

Nonostante il quadro critico, arrivano due note positive: Bilal Nadir e Leonardo Balerdi, entrambi assenti da diverse settimane, sono rientrati nella lista dei convocati e rappresentano un'opzione preziosa. De Zerbi ha inoltre attinto dalle giovanili, chiamando i giovani Darryl Bakola, Tadjidine Mmadi e Robinio Vaz. Presente anche Neal Maupay, già in campo nell'ultima gara prima della sosta contro il Brest. Il tecnico italiano dovrà fare un vero e proprio capolavoro tattico per uscire indenne da Nizza.