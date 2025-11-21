Tottenham, recupero-lampo per Kolo Muani: l'ex Juventus tornerà subito con una maschera

Una notizia che suona come musica per le orecchie di Thomas Frank in vista del North London Derby: Randal Kolo Muani potrebbe clamorosamente rientrare a disposizione del Tottenham per la cruciale sfida contro l'Arsenal, fungendo da rinforzo dell'ultima ora e ribaltando ogni previsione iniziale.

L'attaccante francese di 26 anni aveva subito un infortunio alla mascella durante il pareggio contro il Manchester United prima della sosta per le nazionali. I primi timori parlavano di uno stop fino a due mesi. Invece, secondo quanto riportato da The Sun, l'ex Paris Saint-Germain non ha avuto bisogno di intervento chirurgico ed è già tornato ad allenarsi, sebbene indossando una mascherina protettiva. Questo recupero inatteso è una manna dal cielo per gli Spurs, che affrontano il derby indeboliti da numerose assenze nel reparto offensivo. L'allenatore Frank deve già fare a meno di James Maddison, Dejan Kulusevski e Dominic Solanke, rendendo la presenza anche parziale di Kolo Muani un'enorme iniezione di fiducia e qualità.

Non è esclusa, addirittura, l'ipotesi di vederlo partire titolare con la maschera. I tifosi del Tottenham sperano che l'episodio possa ripetersi, ricordando l'iconica immagine del 2016 quando Harry Kane giocò con la mascherina contro l'Arsenal... Per poi strapparsela in un’esultanza sfrenata dopo il gol. Quell'immagine è rimasta impressa nella memoria collettiva e i supporters sognano che Kolo Muani possa replicare un gesto di tale carica emotiva proprio nel derby.