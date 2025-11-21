Rooney svela quanto guadagnava al Man United: lo stipendio è da top player di oggi

Wayne Rooney torna a far parlare di sé, questa volta fuori dal campo. In una chiacchierata informale con Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright nel podcast Stick to Football, l’ex leggenda del Manchester United ha rivelato un dettaglio sorprendente sul suo stipendio ai tempi di Old Trafford: "Guadagnavo 17 milioni di sterline all’anno", ha dichiarato, confermando di fatto le voci che circolavano già all’epoca.

Il riferimento è al ricco contratto firmato nel 2014, valido per cinque stagioni e mezzo. Allora si parlava di un ingaggio superiore alle 300.000 sterline a settimana, circa 340.000 euro, che portava il suo stipendio mensile oltre 1,3 milioni di euro. Cifre da fuoriclasse assoluto, in linea con il peso specifico che Rooney aveva nella storia recente del club.

Del resto, parliamo del miglior marcatore di sempre del Manchester United: 250 gol in 559 presenze, distribuite lungo 13 stagioni in cui ha guidato i Red Devils alla conquista di cinque Premier League, una Champions League, un’Europa League, una FA Cup e tre Coppe di Lega. Numeri e palmarès che spiegano perché, per oltre un decennio, Rooney sia stato non solo l’uomo simbolo del club, ma anche uno dei giocatori più pagati al mondo.