Arsenal, Arteta: "Gabriel out per settimane, Calafiori non è pronto. Saka? Vuole restare"

Tegola per l’Arsenal di Mikel Arteta. In conferenza stampa, alla vigilia del derby di Londra Nord con il Tottenham, il tecnico dei Gunner ha annunciato la defezione di Gabriel Magalhães: "Purtroppo Gabi si è infortunato con la nazionale. Starà fuori per settimane, faremo nuove valutazioni mercoledì e solo allora avremo un quadro più chiaro. È chiaramente un duro colpo. È il nostro leader in difesa. Non vederlo non è mai una cosa positiva. La cosa positiva è che abbiamo delle ottime opzioni”.

Arteta ha parlato così degli infortuni con le nazionali, tema d’attualità anche in Italia in questi giorni: “Gli infortuni fanno parte del calcio. Le richieste a cui questi giocatori sono sottoposti, con un calendario così com’è, sono maggiori che mai. Questo porterà a più infortuni. Cercheremo di evitarli il più possibile, ma si può vedere il numero record in altri club e in altri Paesi: dobbiamo conviverci”.

A proposito di infortuni, Riccardo Calafiori non sembra aver ancora recuperato da quello che lo ha costretto a saltare le gare in azzurro con Moldavia e Norvegia: “Sta portandosi dietro qualche problema. Abbiamo dovuto riportarlo qui. Non si è ancora allenato. Domani avremo un’altra seduta. Vediamo”.

Spazio anche alla trattativa per il rinovo di Bukayo Saka: “Quello di cui sono molto consapevole è che lui vuole continuare con noi. È molto felice e vuole restare nel posto in cui desidera essere, e raggiungere tutto ciò che vogliamo ottenere insieme. Quando e come accadrà? Lascio che sia Andrea Berta a occuparsene”