Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real nel metaverso

A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real nel metaversoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:12Calcio estero
Ivan Cardia

Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real Madrid, e il Santiago Bernabeu nel futuro. Ne scrive As, che racconta come l’ambizioso piano del presidente delle merengues sia far sì che le partite possano essere vissute nel metaverso. Un progetto di cui Perez aveva già parlato all’assemblea dei soci, e che sarebbe più vicino a diventare realtà.

L’idea di Florentino ha continuato a maturare negli ultimi mesi e ora è una realtà. Il numero uno del club madridista ha annunciato, attraverso la rivista GQ, la sua alleanza con Apple, con cui sta sviluppando il progetto: “Stiamo lavorando insieme a un progetto che inseguo da molti anni: permettere a qualsiasi tifoso di vivere l’emozione del Bernabéu come se fosse qui, allo stadio. Sarà come aprire le porte dello stadio a tutto il pianeta, senza limiti e con una qualità tecnologica che segnerà un prima e un dopo nel mondo dello sport”.

Il Real Madrid, ricorda il quotidiano spagnolo, ha già una divisione specifica nel suo organigramma dedicata allo sviluppo tecnologico. Si chiama Direzione di Trasformazione e dipende direttamente dal direttore generale José Ángel Sánchez. Questa divisione dedicata al digitale e al metaverso ha dato vita al progetto RM Next e si concentra su diverse aree di lavoro. È però lo stesso presidente a occuparsi personalmente delle trattative con Apple per creare questo Bernabéu Infinito e portare definitivamente il club nel futuro. L’idea che Florentino vuole sviluppare, spiega il portale del quotidiano sportivo madrileno, è offrire posti differenti, dalla prima fila alle curve, a miliardi di persone simultaneamente. Per farlo, la partita dovrebbe essere ripresa televisivamente con telecamere a 360°, oltre a quelle convenzionali usate per le trasmissioni televisive. In questo modo, chi guarderà la partita nel metaverso potrà sentirsi come se fosse seduto in tribuna, accanto a un tifoso realmente presente al Bernabéu… in tempo reale.

Quanto può costare? La tecnologia già consente un’esperienza completamente immersiva, ma ha ancora molto margine di sviluppo, soprattutto perché non è esattamente economica. Gli Apple Vision costano circa 3.000 euro, e per un’esperienza ottimale sarebbero necessari AirPods con tecnologia aerospaziale, in grado di orientare il suono in base ai movimenti della testa e alla direzione dell’azione. Così non sarebbe immersiva solo l’immagine, ma anche il suono, proprio come allo stadio.

Articoli correlati
Perez: "Ogni madridista che entra al Bernabeu deve sentirsi parte di qualcosa di... Perez: "Ogni madridista che entra al Bernabeu deve sentirsi parte di qualcosa di speciale"
Benzema e un eventuale ritorno al Real Madrid: "Se Florentino Perez sarà ancora lì..."... Benzema e un eventuale ritorno al Real Madrid: "Se Florentino Perez sarà ancora lì..."
Il Real Madrid davanti a un bivio storico: Florentino Pérez pronto a cedere il 10%... Il Real Madrid davanti a un bivio storico: Florentino Pérez pronto a cedere il 10%
Altre notizie Calcio estero
Rayo Vallecano, c'è il rinnovo del terzino Ratiu: ha firmato per altri quattro anni... UfficialeRayo Vallecano, c'è il rinnovo del terzino Ratiu: ha firmato per altri quattro anni
Arsenal, Arteta: "Gabriel out per settimane, Calafiori non è pronto. Saka? Vuole... Arsenal, Arteta: "Gabriel out per settimane, Calafiori non è pronto. Saka? Vuole restare"
A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real... A casa come al Bernabeu: Florentino Perez si allea con Apple per portare il Real nel metaverso
Rooney svela quanto guadagnava al Man United: lo stipendio è da top player di oggi... Rooney svela quanto guadagnava al Man United: lo stipendio è da top player di oggi
PSG in ansia per Dembelé, Luis Enrique: "In questi casi bisogna stare più attenti"... PSG in ansia per Dembelé, Luis Enrique: "In questi casi bisogna stare più attenti"
Francia, nuove rivelazioni sul caso-Benzema a tre anni dall'accaduto: "Aveva già... Francia, nuove rivelazioni sul caso-Benzema a tre anni dall'accaduto: "Aveva già deciso"
Barcellona, due mesi dopo riecco Raphinha: Flick annuncia il ritorno suo e di un... Barcellona, due mesi dopo riecco Raphinha: Flick annuncia il ritorno suo e di un altro big
Tottenham, recupero-lampo per Kolo Muani: l'ex Juventus tornerà subito con una maschera... Tottenham, recupero-lampo per Kolo Muani: l'ex Juventus tornerà subito con una maschera
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
3 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
4 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
5 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
Immagine top news n.3 Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio: perché il Napoli non rischia penalizzazioni
Immagine top news n.4 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.5 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.6 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.7 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, occhio a Conte. Juve, partita durissima a Firenze"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Capello: "Inter superiore al Milan. Leao? Dipende da come si sveglia, è testa o croce"
Immagine news Serie A n.2 La notizia più bella per i tifosi rossoneri: Franco Baresi è tornato a Casa (Milan)
Immagine news Serie A n.3 Tanti bomber interessanti ma quando segnano? Hellas-Parma: i numeri sono disastrosi
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.5 Mondiale Under 17: 1-0 al Burkina Faso, Italia in semifinale. Non era mai successo
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Falcone: "Camarda sgridato a Firenze? Gli ho chiesto scusa per le modalità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Basello e Lasagna out con il Venezia. Il Papu solo a gara in corso"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Doronzo: "Veniamo da un buon momento, ma con il Bari sarà una gara difficile"
Immagine news Serie B n.3 Brescia-Vicenza aperta ai tifosi ospiti, l'Union precisa: "Aggiornamenti solo dopo riunione GOS"
Immagine news Serie B n.4 Altro rinnovo in casa Cesena. Gianluca Frabotta ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Dionisi: "Avellino non è una nostra comfort zone. Ma c'è da migliorare la classifica"
Immagine news Serie B n.6 La Serie B torna sulla Rai: da domani parte ‘Serie B al 90°’
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Vis Pesaro guarda in Serie B per il mercato di gennaio: piace un talento del Pescara
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, festeggiano i tifosi: il TAR accoglie la richiesta e apre alla trasferta di Brescia
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe, Lopez: "Il successo con la Virtus ci ha dato entusiasmo e consapevolezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cagliari-Genoa, la storia recente sorride al Grifone
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…