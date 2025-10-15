Un nuovo Zidane incanta la Francia: Elyaz è una delle rivelazioni del Mondiale Under-20

Elyaz Zidane, figlio della leggenda francese Zinedine, è una delle grandi sorprese del Mondiale Under 20 in corso in Cile. Il difensore centrale, nato a Marsiglia nel 2005, è il giocatore che ha accumulato più minuti nella nazionale francese allenata da Bernard Diomède: 435 minuti in cinque partite, che potrebbero aumentare in caso di qualificazione alla finale di domenica 19 ottobre, dopo la semifinale di questa sera contro il Marocco.

Il torneo non era iniziato nel migliore dei modi: nella gara d’esordio contro il Giappone, Elyaz aveva commesso un fallo da rigore. Tuttavia, il suo commissario tecnico gli ha rinnovato la fiducia, mantenendolo titolare e permettendogli di crescere partita dopo partita fino a diventare uno dei punti fermi della difesa dei Bleus. "Da mancino, riconosco subito la qualità di un altro mancino, ed Elyaz possiede una finezza tecnica straordinaria, oltre a un fisico imponente. Dobbiamo solo lasciarlo tranquillo. È difficile essere il figlio di Zidane: le aspettative sono enormi, forse eccessive. Ma ha tutte le qualità per arrivare al massimo livello, deve solo giocare", ha dichiarato Diomède a L’Équipe.

Mentre con la nazionale è protagonista assoluto, nel Betis Deportivo, la squadra in cui milita, non ha ancora trovato continuità: soltanto 180 minuti giocati finora, da titolare contro Teruel e Atlético Madrid B. Ora il Mondiale gli offre una vetrina ideale: un’altra prestazione convincente contro il Marocco potrebbe proiettarlo definitivamente verso la consacrazione.